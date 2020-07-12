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12 июля 2020, 12:45 1

Все психбольницы с июля и до декабря дофинансируют на уровне прошлого года - Степанов

12 июля 2020, 12:45 1
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Если этого не делать, то психбольницы придется закрыть
Если этого не делать, то психбольницы придется закрыть
Фото из открытых источников
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Минздрав совместно с Минсоцполитики разрабатывает план построения новой действенной психиатрической службы.

Об этом на брифинге проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Мы приняли уже такие антикризисные шаги... до уровня прошлого года, начиная с июля и до конца года, будут дофинансированы все наши психиатрические больницы", - сказал Степанов.

Министр добавил, что на реформирование психиатрической службы требуется время, а также отметил, что "столкнулся с последствиями деятельности" прошлого руководства Минздрава в отношении психиатрических учреждений.

Что мы получили с 1 апреля? Мы получили существенное недофинансирование этих больниц ... до 50-70% по сравнению с 2019 годом... Если бы мы не исправили ситуацию, это могло бы поставить на грань закрытия эти больницы", - отметил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что в украинских психлечебницах находится почти 22 тысячи больных. Нередко это люди, которые потеряли свои социальные звязи и нуждаются в уходе.

Конечно, психиатрическая служба нуждается в существенном реформировании. И об этом вам скажет каждый медработник, который работает в этих больницах. У нас остались осколки советской системы, на которые наложилась реальность. Конечно, под это должен быть план, который мы сейчас разрабатываем, чтобы была реформирована психиатрическая служба", - отметил Степанов.

Напомним, в мае в Украине начали массово протестовать работники психиатрических больниц. С введением в действие второго этапа медреформы, финансирование таких учреждений катастрофически сократилось.

финансирование реформа Минздрав больницы Максим Степанов психбольница
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