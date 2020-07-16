Кабмин не может повысить зарплату медикам, которые работают в учебных заведениях - Степанов

Финансированием медпунктов в школах занимается местная власть, поскольку учебные заведения - это коммунальная собственность

Финансированием медпунктов в школах занимается местная власть, поскольку учебные заведения - это коммунальная собственность

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Кабинет министров Украины не намерен поднимать заработную плату медработникам, которые работают в учебных заведениях, поскольку учебные заведения - это коммунальная собственность, которая принадлежит объединенным территориальным общинам. То есть финансирование относится к компетенции мэрии или территориальных общин.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

"Медицинские работники работают в учебных заведениях, а не в учреждениях здравоохранения, несмотря на то, что они являются медицинскими работниками. И очень часто, особенно сейчас, в период карантина, их помощь и профессиональный уровень достаточно важны для сохранения здоровья наших детей", - сказал министр.

Он также обратился к властям на местах с просьбой самостоятельно повысить зарплату медикам в учебных заведениях.

"Я обращаюсь к нашим представителям местного самоуправления, мэрам, тем более, что у нас в октябре местные выборы, - сделайте этот шаг, повысьте им заработную плату до того уровня, до которого была повышена медработникам, работающим в учреждениях здравоохранения", - подытожил Степанов.

Кроме того министр напомнил, что на прошедшем заседании правительства был принят ряд важных вопросов, инициированных Минздравом.

Во-первых, вчера было принято решение по обеспечению финансовым ресурсом, доплат медицинским работникам, начиная с 1 сентября и до конца года", - сказал он.

Степанов отметил, что 19 июня было принято системное решение правительства о поднятии зарплат медицинским работникам.

"Это поднятие, если говорить в абсолютных цифрах, то врачам в среднем зарплата будет повышена на 3,5 тыс. грн, среднему медперсоналу - около 2,5 тыс. грн, и младшему медперсоналу - около 1250 грн. Все это поднятие начнется с 1 сентября", - подчеркнул глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Украине запрещена деятельность заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00 вечера до 07:00 часов утра.