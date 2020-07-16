Под Радой проходит акция протеста против языкового закона Бужанского

Законопроект может быть вынесен на голосование 17 июля

Законопроект может быть вынесен на голосование 17 июля

Фото: Укринформ

Под зданием парламента проходит многолюдный митинг против языкового законопроекта авторства депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Участники акции протеста держат плакаты в поддержку украинского языка, под Верховной Радой находятся более 1000 человек, люди постоянно продолжают подходить.

Организаторы акции принесли металлические бочки, на месте акции также разложили сцену.

Законопроект вызвал возмущение общественности, поэтому 16 июля неравнодушные вышли на акцию протеста "Без языка нет нации".

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский хочет отсрочить переход украинских школ с русского языка обучения на украинский с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.

Он также предлагает снизить объем украинського языка в школах, вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, до 20% - в пятом-восьмом классе, до 40% - в девятом, и до 60% - в старших классах.

Напомним, законопроект № 2362, авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского зарегистрирован в Верховной Раде еще в октябре 2019 года.

Нардеп Чернев заявил, что "Слуги народа" не будут голосовать за закон Бужанского.

Также стало известно, что Львовский облсовет будет протестовать против языкового закона Бужанского.

15 июля языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского.