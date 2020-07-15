Языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского

Ранее против этого законопроекта выступил Комитет Верховной Рады

Ранее против этого законопроекта выступил Комитет Верховной Рады

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против проекта закона №2362 депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам омбудсмена, законопроект существенно сужает сферы применения украинского языка в образовательном процессе, и может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.

Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины М.Бужанським, предусматривает существенные изменения в образовательное и языковое законодательство, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе", - написал Кремень.

По его словам, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года.

Также проект закона Бужанского позволяет даже после 2023 года выкладывать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств.

По мнению омбудсмена, заявления, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русской или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности.

Ранее против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки и Бюджетный комитет ВР, а также его отклонил Комитет Верховной Рады.

Напомним, нардеп Чернев заявил, что "Слуги народа" не будут голосовать за закон Бужанского.

Также стало известно, что Львовский облсовет будет протестовать против языкового закона Бужанского.