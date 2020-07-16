В Киеве заминировали здание апелляционного суда

Суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

Суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

Фото: apcourtkiev

16 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и взрывотехнической службы, работа суда была остановлена.

16 июля 2020 года поступило сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", - говорится в сообщении.

Все работники и посетители Апелляционного суда были эвакуированы, проводится проверка здания.

Напомним, в Киеве, Харькове и Виннице неизвестные "заминировали" вокзалы и торговые центры.