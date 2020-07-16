В Киеве заминировали здание апелляционного суда
Суд приостановил работу из-за сообщения о минировании
Суд приостановил работу из-за сообщения о минировании
16 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и взрывотехнической службы, работа суда была остановлена.
16 июля 2020 года поступило сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", - говорится в сообщении.
Все работники и посетители Апелляционного суда были эвакуированы, проводится проверка здания.
Напомним, в Киеве, Харькове и Виннице неизвестные "заминировали" вокзалы и торговые центры.
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