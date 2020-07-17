Языковой закон Бужанского: активисты привезли дрова под Верховную Раду (ОБНОВЛЕНО)

Участники акции утверждают, что это реквизит для мирной акции - жечь их никто не собирался

Участники акции утверждают, что это реквизит для мирной акции - жечь их никто не собирался

Фото: скрин видео

Под зданием Верховной Рады 17 июля активисты привезли и разгрузили дрова, но такие реквизиты мирной акции не понравились правоохранителям, поэтому они скачали дрова обратно в машину, которую впоследствии окружил бывший "Беркут".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Организаторы сообщили, что хотели использовать древесину на акции против Максима Бужанского, но вместо этого "подожгли" импровизированный костер, как символ сжигания украинского языка.

Над "костром" из красных дымовых шашек размещена табличка - "Не подливайте масла в огонь, не трогайте язык".

Отмечается, что закон о языке сейчас в повестке дня парламента, но есть вероятность, что его не успеют рассмотреть.

Известно, что партия "Европейская солидарность" сегодня организовала протест против принятия Радой изменений к закону о языках.

Напомним, законопроект № 2362, авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского зарегистрирован в Верховной Раде еще в октябре 2019 года.

15 июля языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского.

16 июля под Радой прошли многолюдные акции протеста против языкового закона Бужанского.