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08 июля 2020, 10:29 20

В Киеве активисты перекрыли мост Метро, возникли значительные пробки

08 июля 2020, 10:29 20
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Мост перекрыли люди, которые требуют, чтобы им достроили квартиры
Мост перекрыли люди, которые требуют, чтобы им достроили квартиры
Фото: LB
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В Киеве перекрыто движение по мосту Метро через митинг, который проходит на Броварском проспекте. Активисты перекрыли дорогу, из-за чего образовались значительные пробки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Движение по мосту Метро перекрыто. На Броварском проспекте активисты проводят митинг", - сказано в сообщении.

Утром образовалась пробка от метро "Черниговская", также затруднено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе этого моста.

Активисты ходили по не регулируемому пешеходному переходу, протестующих было около 70 человек.

На место происшествия прибыло несколько машин полиции. Правоохранители оттеснили людей на обочину, таким образом восстанавливая проезд для машин.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о минировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение через мост в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его затримали.

Позже холовікові, который угрожал взорвать мост, следователи Днепровского управления полиции сообщили о подозрении.

метро Киев дороги мост Пробки активисты
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