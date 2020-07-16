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16 июля 2020, 09:11 3

На Херсонщине разоблачили чиновника на продаже госземли на 1.8 млн гривен

16 июля 2020, 09:11 3
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Подозреваемый продал 80 гектаров государственной земли
Подозреваемый продал 80 гектаров государственной земли
Фото: из открытых источников
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В Херсонской области киберполиция разоблачила чиновника, который незаконно продал государственной земли на 1,8 миллиона гривен. Имея доступ к Госреестру прав на недвижимое имущество, он изменил информацию о земельных участках.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

"Мужчина имел доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество. Используя служебное положение, он несанкционированно изменил информацию и правах на недвижимое имущество касательно владельцев двух земельных участков курортного района области, общей площадью более 80 га", - говорится в сообщении.

Впоследствии, фигурант незаконно вывел эти земли из государственной собственности в коммунальную и продал.

Нанесенный ущерб оценивается в более чем 1,8 млн гривен.

Подозреваемому грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Чиновнику уже сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье поймали госрегистратора, который украл имущества на 10 млн гривен.

Херсон Херсонская ОГА земля бюджет полиция воровство
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