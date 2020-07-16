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16 июля 2020, 09:33 5

На Старообуховской трассе под Киевом новая смертельная ДТП: погибли двое человек

16 июля 2020, 09:33 5
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Еще один пострадавший госпитализирован
Еще один пострадавший госпитализирован
Фото: dtp.kiev.ua
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В результате столкновения двух легковушек под Киевом погибли два человека, еще одного участника ДТП доставили с телесными повреждениями в больницу.

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

Согласно существующей информации, водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Volkswagen погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение.

Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погибла вся семья - двое взрослых и двое детей.

ДТП полиция дороги происшествия авто
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