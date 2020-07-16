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16 июля 2020, 12:37 13

Суд обязал НАБУ возбудить дело против председателя Днепропетровской ОГА

16 июля 2020, 12:37 13
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Он не указал в своей декларации 1,4 млн грн и недвижимость
Он не указал в своей декларации 1,4 млн грн и недвижимость
Фото: скриншот видео
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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное производство по факту нарушений в декларации председателя Днепропетровской ОГА Владимира Бондаренко.

Решение опубликовано на сайте ВАКС, передает RegioNews.

Антикоррупционный суд вынес решение по иску общественных активистов из Днепра.

Ранее журналисты канала "Днепр ТВ" проанализировали декларацию губернатора и обнаружили, что чиновник не задекларировал 1,4 млн грн и недвижимость.

Если вину Бондаренка докажут, ему грозит штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Досье: Бондаренко Александр, председатель Днепропетровской областной государственной администрации.

Напомним, Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта.

НАБУ ВАКС коррупция дело Днепр ОГА Днепропетровская область Декларация
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