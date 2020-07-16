Суд обязал НАБУ возбудить дело против председателя Днепропетровской ОГА

Он не указал в своей декларации 1,4 млн грн и недвижимость

Он не указал в своей декларации 1,4 млн грн и недвижимость

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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное производство по факту нарушений в декларации председателя Днепропетровской ОГА Владимира Бондаренко.

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