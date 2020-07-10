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Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта
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10 июля 2020, 19:29 4

Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта

10 июля 2020, 19:29 4
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Соответствующий договор, который регулирует отношения между государством и инвестором, сегодня, 10 июля, подписал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко
Соответствующий договор, который регулирует отношения между государством и инвестором, сегодня, 10 июля, подписал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко
Фото: ДнепрОГА
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Оператору реконструкции Международного аэропорта "Днепропетровск", компании "НС-Днепр" из группы DCH Александра Ярославского, официально выделили землю под строительство нового аэровокзального комплекса – 6 участков общей площадью 7,6 га.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Подписали документ, который позволяет нам двигаться дальше в подготовке к строительству, чтобы уже осенью начать работы, – сообщил во время церемонии Владимир Васильченко, гендиректор Международного аэропорта "Харьков", который руководит проектной группой по строительству Международного аэропорта "Днепр".

Как известно, проект строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства. За счет бюджетных средств будет профинансировано строительство современной взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м. А группа DCH Александра Ярославского занимается строительством современного аэровокзального комплекса.

Инвестор будет строить терминал и сопутствующую инфраструктуру. Подписанный договор – это еще и инвестиционное обязательство компании DCH трудоустроить определенное количество людей и платить налоги именно местной общине", – прокомментировал подписание документа председатель ОГА Александр Бондаренко.

Напомним, что владелец группы DCH Александр Ярославский планирует инвестировать в строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта "Днепр" $ 70-80 млн.

Бондаренко Александр аэропорт Днепр ОГА Днепропетровская область Ярославский Александр
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