Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта

Соответствующий договор, который регулирует отношения между государством и инвестором, сегодня, 10 июля, подписал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко

Соответствующий договор, который регулирует отношения между государством и инвестором, сегодня, 10 июля, подписал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко

Фото: ДнепрОГА

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Подписали документ, который позволяет нам двигаться дальше в подготовке к строительству, чтобы уже осенью начать работы, – сообщил во время церемонии Владимир Васильченко, гендиректор Международного аэропорта "Харьков", который руководит проектной группой по строительству Международного аэропорта "Днепр".

Как известно, проект строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства. За счет бюджетных средств будет профинансировано строительство современной взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м. А группа DCH Александра Ярославского занимается строительством современного аэровокзального комплекса.

Инвестор будет строить терминал и сопутствующую инфраструктуру. Подписанный договор – это еще и инвестиционное обязательство компании DCH трудоустроить определенное количество людей и платить налоги именно местной общине", – прокомментировал подписание документа председатель ОГА Александр Бондаренко.

Напомним, что владелец группы DCH Александр Ярославский планирует инвестировать в строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта "Днепр" $ 70-80 млн.