Кабмин согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем главы Харьковской ОГА

О согласовании кандидатуры Валерии Мураевой на должность заместителя председателя ХОГА до сих пор ничего не известно

О согласовании кандидатуры Валерии Мураевой на должность заместителя председателя ХОГА до сих пор ничего не известно

Фото: Главком

Правительство поддержало предложение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о назначении Татьяны Егоровой – Луценко на должность первого заместителя председателя ХОГА.

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