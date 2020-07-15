Кабмин согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем главы Харьковской ОГА
Правительство поддержало предложение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о назначении Татьяны Егоровой – Луценко на должность первого заместителя председателя ХОГА.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.
Согласовать проект протокольного решения Кабмина о назначении Егоровой-Луценко Татьяны Петровны - первым заместителем председателя Харьковской ОГА", - говорится в решении Кабмина.
Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Боруховского Богдана Валентиновича -...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 15 июля 2020 г.
Напомним, 6 июля председатель ХОГА Кучер направил на согласование в Офис президента кандидатуры двух заместителей. На должность первого заместителя председателя ХОГА Кучер предложил назначить Татьяну Егорову-Луценко, а на должность заместителя по гуманитарным вопросам - Валерию Мураеву.