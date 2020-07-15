17:31  15 июля
Неизвестный "заминировал" курортный Геническ
15:39  15 июля
Виталий Кличко принял участие в митинге под Верховной Радой
13:31  15 июля
Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов
UA | RU
UA | RU
15 июля 2020, 17:17 3

Кабмин согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем главы Харьковской ОГА

15 июля 2020, 17:17 3
Читайте також українською мовою
О согласовании кандидатуры Валерии Мураевой на должность заместителя председателя ХОГА до сих пор ничего не известно
О согласовании кандидатуры Валерии Мураевой на должность заместителя председателя ХОГА до сих пор ничего не известно
Фото: Главком
Читайте також
українською мовою

Правительство поддержало предложение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о назначении Татьяны Егоровой – Луценко на должность первого заместителя председателя ХОГА.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

Согласовать проект протокольного решения Кабмина о назначении Егоровой-Луценко Татьяны Петровны - первым заместителем председателя Харьковской ОГА", - говорится в решении Кабмина.

Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Боруховского Богдана Валентиновича -...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 15 июля 2020 г.

Напомним, 6 июля председатель ХОГА Кучер направил на согласование в Офис президента кандидатуры двух заместителей. На должность первого заместителя председателя ХОГА Кучер предложил назначить Татьяну Егорову-Луценко, а на должность заместителя по гуманитарным вопросам - Валерию Мураеву.

Кабмин назначение заместитель Харьков ОГА Кучер Алексей Харьковская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин назначил главу гослесагентства и семерых заместителей министров
15 июля 2020, 17:00
Кабмин выделит Минздраву более 100 миллионов на стажировку врачей-интернов
15 июля 2020, 16:12
Кабмин предлагает штрафовать заведения за посетителей без масок
15 июля 2020, 15:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Смертельное ДТП на Киевщине. При чем тут Дыминский с пасынком Фирташа
Оксана Деркач – кандидат в мэры Полтавы: граната Мамая в ОПЗЖ или политическая торпеда
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »