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14 июля 2020, 17:33 1

"Слуги народа" не будут голосовать за закон Бужанского – нардеп Чернев

14 июля 2020, 17:33 1
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Против закона выступил также профильный комитет Верховной Рады Украины.

Об этом заявил на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев, информирует RegioNews.

Мы, народные депутаты Украины, обеспокоены общественной реакцией на законопроект № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, по обучению государственным языком в учебных заведениях… Заявляем, что законопроект № 2362 противоречит нашим убеждениям, и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решения общегосударственных задач общественного развития… Заявляем, что не поддерживаем законопроект № 2362, и не будем голосовать за него", — написал Чернев.

Нардеп отметил, что во фракции полностью осознают, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права.

В то же время Чернев обещает, что нардепы сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский.

#єдинаДержавна Ми, народні депутати України, стурбовані суспільною реакцією на законопроект № 2362 "Про внесення змін...

Опубліковано Єгором Чернєвим Вівторок, 14 липня 2020 р.

Напомним, сегодня также стало известно, что Львовский облсовет будет протестовать против языкового закона Бужанского.

Слуга народа нардепы Верховная Рада голосование законопроект украинский язык
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