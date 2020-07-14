"Слуги народа" не будут голосовать за закон Бужанского – нардеп Чернев

Не все депутаты монобольшинства поддерживают идею указанного законопроекта

Не все депутаты монобольшинства поддерживают идею указанного законопроекта

Об этом заявил на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев, информирует RegioNews.

Мы, народные депутаты Украины, обеспокоены общественной реакцией на законопроект № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, по обучению государственным языком в учебных заведениях… Заявляем, что законопроект № 2362 противоречит нашим убеждениям, и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решения общегосударственных задач общественного развития… Заявляем, что не поддерживаем законопроект № 2362, и не будем голосовать за него", — написал Чернев.

Нардеп отметил, что во фракции полностью осознают, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права.

В то же время Чернев обещает, что нардепы сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский.

#єдинаДержавна Ми, народні депутати України, стурбовані суспільною реакцією на законопроект № 2362 "Про внесення змін... Опубліковано Єгором Чернєвим Вівторок, 14 липня 2020 р.

Напомним, сегодня также стало известно, что Львовский облсовет будет протестовать против языкового закона Бужанского.