В ЦИК заявили об "уникально сложной" подготовке к местным выборам
Центральная избирательная комиссия заявила, что подготовка к местным выборам в этом году будет сложной из-за «элементов правовой и организационной неопределенности».
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, пишет Regionews.
В ведомстве назвали основные обстоятельства, которые затрудняют проведение выборов:
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принятие нового Избирательного кодекса, который предусматривает новую избирательную систему;
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карантин и непредсказуемость эпидемиологической ситуации осенью;
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проблемы финансирования;
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незавершенная реформа административно-территориального устройства и внесении изменений Избирательного кодекса.
Далее ЦИК призвала Верховную Раду принять законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства", который 4 июня депутаты приняли в первом чтении.
Также в комиссии вспомнили и о постановлении о новом делении на районы №3650, что предусматривает укрупнение районов и сокращение их количества.
В комиссии заявили, что такие изменения увеличат нагрузку на районные избирательные комиссии, поскольку некоторые районы будут насчитывать более 700 участков. Поэтому в ЦИК заявили, что это создает "серьезные риски относительно надлежащей организации избирательного процесса и требует соответствующей корректировки избирательного законодательства".
Напомним, Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября.