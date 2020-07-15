В ЦИК заявили об "уникально сложной" подготовке к местным выборам

Некоторые районы будут насчитывать до 700 избирательных участков

Некоторые районы будут насчитывать до 700 избирательных участков

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия заявила, что подготовка к местным выборам в этом году будет сложной из-за «элементов правовой и организационной неопределенности».

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, пишет Regionews.

В ведомстве назвали основные обстоятельства, которые затрудняют проведение выборов:

принятие нового Избирательного кодекса, который предусматривает новую избирательную систему;

карантин и непредсказуемость эпидемиологической ситуации осенью;

проблемы финансирования;

незавершенная реформа административно-территориального устройства и внесении изменений Избирательного кодекса.

Далее ЦИК призвала Верховную Раду принять законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства", который 4 июня депутаты приняли в первом чтении.

Также в комиссии вспомнили и о постановлении о новом делении на районы №3650, что предусматривает укрупнение районов и сокращение их количества.

В комиссии заявили, что такие изменения увеличат нагрузку на районные избирательные комиссии, поскольку некоторые районы будут насчитывать более 700 участков. Поэтому в ЦИК заявили, что это создает "серьезные риски относительно надлежащей организации избирательного процесса и требует соответствующей корректировки избирательного законодательства".

Напомним, Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября.