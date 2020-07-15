Глава аппарата Верховной Рады подал в отставку

Вячеслав Штучный увольняется из-за назначения на другую должность

Вячеслав Штучный увольняется из-за назначения на другую должность

Фото: Верховная Рада

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Копию заявления опубликовал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

В своем заявлении Штучный объясняет, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе. Куда именно переводят Штучного пока неизвестно.

Информацию Качуры "Украинской правде" подтвердили в аппарате Верховной Рады.

Напомним, сегодня Кабмин назначил главу гослесагентства и семерых заместителей министров.

Также Кабмин согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем председателя Харьковской ОГА.