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15 июля 2020, 19:53 6

Глава аппарата Верховной Рады подал в отставку

15 июля 2020, 19:53 6
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Вячеслав Штучный увольняется из-за назначения на другую должность
Вячеслав Штучный увольняется из-за назначения на другую должность
Фото: Верховная Рада
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Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление на увольнение.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Копию заявления опубликовал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

В своем заявлении Штучный объясняет, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе. Куда именно переводят Штучного пока неизвестно.

Информацию Качуры "Украинской правде" подтвердили в аппарате Верховной Рады.

Напомним, сегодня Кабмин назначил главу гослесагентства и семерых заместителей министров.

Также Кабмин согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем председателя Харьковской ОГА.

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