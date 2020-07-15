Глава аппарата Верховной Рады подал в отставку
Вячеслав Штучный увольняется из-за назначения на другую должность
Вячеслав Штучный увольняется из-за назначения на другую должность
Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление на увольнение.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
Копию заявления опубликовал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
В своем заявлении Штучный объясняет, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе. Куда именно переводят Штучного пока неизвестно.
Информацию Качуры "Украинской правде" подтвердили в аппарате Верховной Рады.
Напомним, сегодня Кабмин назначил главу гослесагентства и семерых заместителей министров.
Также Кабмин согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем председателя Харьковской ОГА.
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