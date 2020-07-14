Львовский облсовет будет протестовать против языкового закона Бужанского

Против закона выступило Министерство образования и науки, а также гуманитарный комитет Верховной Рады и образовательная общественность

Против закона выступило Министерство образования и науки, а также гуманитарный комитет Верховной Рады и образовательная общественность

Фото: Радио Свобода

В пятницу, 17 июля, Львовский облсовет проведет выездную внеочередную сессию под стенами Верховной Рады в Киеве. Именно в этот день в парламенте планируется рассмотрение скандального языкового законопроекта авторства нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского, который имеет целью отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, сообщает RegioNews.

Почему мы именно в этот день должны быть возле Верховной Рады Украины? Потому 17.07.2020 по требованию партии "Слуг народа" в парламенте будет рассматриваться антиукраинский законопроект № 2362 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования", – рассказал Александр Ганущин.

Он призвал коллег из других областных советов инициировать проведение аналогичных внеочередных сессий по этому поводу.

17 июля – внеочередная сессия Львовский областной совет под стенами парламента в Киеве. Почему мы именно в этот день должны быть... Опубликовано Александром Ганущиним Вторник, 14 июля 2020 г.

Городской голова Львова Андрей Садовой, комментируя упомянутый законопроект, призвал политических деятелей отказаться от привычки менять законы под себя и свои популистские прихоти".

С сентября обучение во всех украинских школах должно проводиться исключительно на государственном языке. Я надеюсь, что большинство в Верховной Раде это понимают и нам не придется ехать в Киев, чтобы лично объяснять такие элементарные, но важные вещи", – отметил мэр в своем сообщении в соцсети.

Нашим политическим деятелям надо отказаться от привычки менять законы под себя и свои популистские прихоти. Единственной... Опубликовано Андрей Садовый Понедельник, 13 июля 2020 г.

Справка: Законопроект № 2362, авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского зарегистрирован в Верховной Раде еще в октябре 2019 года, однако на рассмотрение выносится сейчас. Он предусматривает изменения в законы о языке и об образовании об отмене перехода с 1 сентября 2020 года на обучение на украинском языке тех учеников 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском. Такой переход предлагается отсрочить на 2023 год.