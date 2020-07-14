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14 июля 2020, 21:02 4

Помещение ГП "Антонов" передали Антикоррупционному суду

14 июля 2020, 21:02 4
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ВАКС уже использует указанное здание
ВАКС уже использует указанное здание
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче Высшему антикоррупционному суду нежилого здания ГП "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, пишет RegioNeews.

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением" № 730-IX, который Верховная Рада украины приняла 18 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает передачу от ГП "Антонов" в управление Высшего антикоррупционного суда нежилого здания (литера А) по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41 по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества.

Как сообщают в ОП, таким образом, закон поможет завершить передачу ВАКС здания, которое он уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП "Антонов", ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовался госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 9 июня "Укроборонпром” уволил руководителя ГП "Антонов".

Владимир Зеленский долги ВАКС закон президент
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