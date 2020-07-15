В "Слуге народа" считают, что Ермаку грозит уголовное дело

За злоупотребление властью грозит от 3 до 6 лет лишения свободы

За злоупотребление властью грозит от 3 до 6 лет лишения свободы

Фото: из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос считает, что руководителю Офиса президента Андрею Ермаку грозит уголовное производство за злоупотребление властью.

Как передает RegioNews, об этом нардеп сообщил в Facebook.

По мнению Лероса, открытие производства в отношении Ермака может быть связано с резонансным делом о крупной взятке руководству НАБУ и САП, основным фигурантом в котором является первый замглавы Управления Госфискальной службы в Киеве.

"Если бывший глава ГНС Верланов подтвердит факт, что Ермак повлиял на то, чтобы арестованный за взятку 6 млн долларов первый зам ГНС в Киеве Ильяшенко сохранил свою должность из-за давления на него, то руководителю Офиса президента грозит еще одна статья - злоупотребление властью. Причем убытки от преступления колоссальные, поэтому Ермаку только по этому преступлению грозит от 3 до 6 лет", - считает нардеп.

Он также сообщил, что его заявление присоединили к материалам уголовного дела о взятке Ильяшенко.

"Верланов поменял почти все руководство ГНС в стране, а главный схематозник в Киеве сохранил свою должность. В налоговой и правоохранительной системах Ильяшенко называют очень богатым и влиятельным, говорят о состоянии в 100 млн долларов. При этом налоговик ни дня не работал в бизнесе. И не забывайте, что именно Ильяшенко привел Любченко к Ермаку, поэтому автора схем арестовали за взятку, а его дело процветает", - отметил нардеп.

Лерос надеется, что никто не станет покрывать "ОПГ Ермака". По словам депутата, это историческая возможность привлечь к ответственности налоговиков и их спонсоров за преступления, ежегодно вымывающих из бюджета миллиарды гривен.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

13 июня, руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром Николаем Злочевским.

1 июля следователи НАБУ под руководством прокуроров САП сообщили о подозрении бывшему министру экологии времен президента Януковича Николаю Злочевскому в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов.