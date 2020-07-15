В "Слуге народа" считают, что Ермаку грозит уголовное дело
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос считает, что руководителю Офиса президента Андрею Ермаку грозит уголовное производство за злоупотребление властью.
Как передает RegioNews, об этом нардеп сообщил в Facebook.
По мнению Лероса, открытие производства в отношении Ермака может быть связано с резонансным делом о крупной взятке руководству НАБУ и САП, основным фигурантом в котором является первый замглавы Управления Госфискальной службы в Киеве.
"Если бывший глава ГНС Верланов подтвердит факт, что Ермак повлиял на то, чтобы арестованный за взятку 6 млн долларов первый зам ГНС в Киеве Ильяшенко сохранил свою должность из-за давления на него, то руководителю Офиса президента грозит еще одна статья - злоупотребление властью. Причем убытки от преступления колоссальные, поэтому Ермаку только по этому преступлению грозит от 3 до 6 лет", - считает нардеп.
Он также сообщил, что его заявление присоединили к материалам уголовного дела о взятке Ильяшенко.
"Верланов поменял почти все руководство ГНС в стране, а главный схематозник в Киеве сохранил свою должность. В налоговой и правоохранительной системах Ильяшенко называют очень богатым и влиятельным, говорят о состоянии в 100 млн долларов. При этом налоговик ни дня не работал в бизнесе. И не забывайте, что именно Ильяшенко привел Любченко к Ермаку, поэтому автора схем арестовали за взятку, а его дело процветает", - отметил нардеп.
Лерос надеется, что никто не станет покрывать "ОПГ Ермака". По словам депутата, это историческая возможность привлечь к ответственности налоговиков и их спонсоров за преступления, ежегодно вымывающих из бюджета миллиарды гривен.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.
13 июня, руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром Николаем Злочевским.
1 июля следователи НАБУ под руководством прокуроров САП сообщили о подозрении бывшему министру экологии времен президента Януковича Николаю Злочевскому в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов.