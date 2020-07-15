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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июля 2020, 13:48 10

Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября

15 июля 2020, 13:48 10
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Они не будут проводиться на временно оккупированных территориях
Они не будут проводиться на временно оккупированных территориях
Фото: Facebook
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15 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов.

Таким образом, в воскресенье, 25 октября состоятся очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных советов и Киевского городского головы.

Выборы не будут проводиться на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Также очередные выборы не будут проводиться в областные советы Донецкой и Луганской областей из-за невозможности этих советов представлять общие интересы всех общин области.

Напомним, 8 июля в парламенте зарегистрировали проект постановления о назначении местных выборов

13 июля из-за несогласованностей в тексте президент Зеленский отозвал из Рады проект постановления о местных выборах.

Верховная Рада депутат голосование Местные выборы Постановление
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