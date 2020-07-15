Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября

Они не будут проводиться на временно оккупированных территориях

Они не будут проводиться на временно оккупированных территориях

Фото: Facebook

15 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов.

Таким образом, в воскресенье, 25 октября состоятся очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных советов и Киевского городского головы.

Выборы не будут проводиться на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Также очередные выборы не будут проводиться в областные советы Донецкой и Луганской областей из-за невозможности этих советов представлять общие интересы всех общин области.

Напомним, 8 июля в парламенте зарегистрировали проект постановления о назначении местных выборов

13 июля из-за несогласованностей в тексте президент Зеленский отозвал из Рады проект постановления о местных выборах.