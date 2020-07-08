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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 16:19 6

В парламенте зарегистрирован проект постановления о назначении местных выборов

08 июля 2020, 16:19 6
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Текст проекта постановления еще не обнародован
Текст проекта постановления еще не обнародован
Фото: flickr
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8 июля в Верховную Раду внесли проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Об этом говорится на сайте парламента, передает RegioNews.

Известно, что документ был передан на рассмотрение руководству Верховной Рады, его также должен рассмотреть профильный Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Согласно действующему законодательству Украины, Верховная Рада должна назначить очередные местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты их проведения.

Напомним, в СНБО не видят условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

Верховная Рада депутат Местные выборы Постановление
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