Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня

Вони не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях

Вони не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях

Фото: Facebook

15 липня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів.

Таким чином, у неділю, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних рад і Київського міського голови.

Вибори не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей.

Також чергові вибори не будуть проводитися до обласних рад Донецької і Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.

Нагадаємо, 8 липня в парламенті зареєстрували проект постанови про призначення місцевих виборів.

13 липня через неузгодженості в тексті президент Зеленський відкликав з Ради проект постанови про місцеві вибори.