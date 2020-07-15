Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня
15 липня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів.
Таким чином, у неділю, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних рад і Київського міського голови.
Вибори не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей.
Також чергові вибори не будуть проводитися до обласних рад Донецької і Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.
Нагадаємо, 8 липня в парламенті зареєстрували проект постанови про призначення місцевих виборів.
13 липня через неузгодженості в тексті президент Зеленський відкликав з Ради проект постанови про місцеві вибори.