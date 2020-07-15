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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 13:48 14

Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня

15 липня 2020, 13:48 14
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Вони не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях
Вони не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях
Фото: Facebook
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15 липня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів.

Таким чином, у неділю, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних рад і Київського міського голови.

Вибори не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей.

Також чергові вибори не будуть проводитися до обласних рад Донецької і Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.

Нагадаємо, 8 липня в парламенті зареєстрували проект постанови про призначення місцевих виборів.

13 липня через неузгодженості в тексті президент Зеленський відкликав з Ради проект постанови про місцеві вибори.

Верховна Рада депутат голосування Місцеві вибори Постанова
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