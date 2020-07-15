Под Верховной Радой митингуют против укрупнения районов

Протестующие требуют снять с повестки дня проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов"

Протестующие требуют снять с повестки дня проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов"

Фото: скрин видео

Сегодня, 15 июля, под Верховной Радой Украины собрались представители из разных регионов, которые выступают против укрупнения районов. В начале акции митингующие спели гимн.

Об этом сообщает RegioNews.

Участники акции требуют снять с повестки дня постановление №3650, которое депутаты должны рассмотреть сегодня.

Согласно проекту предполагается создать в оккупированном Крыму и областях 129 районов (из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей), и ликвидировать существующие 490 районов.

Известно, что профильный комитет проект укрупнения районов одобрил.

Напомним, в правящей фракции "Слуга народа" планируют завершить реформу децентрализации в Украине через 8 месяцев, то есть до начала 2021 года.

13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.