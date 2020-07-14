09:51  14 июля
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев
11:09  14 июля
Для украинских туристов уже открыто 25 стран - МИД
08:19  14 июля
Обострение на Донбассе: погибли трое украинских военных
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 10:43 12

В "Слуге народа" обещают осуществить все кадровые назначения до конца недели

14 июля 2020, 10:43 12
Читайте також українською мовою
Заседание правящей фракции состоялось при участии президента и премьер-министра
Заседание правящей фракции состоялось при участии президента и премьер-министра
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Вечером 13 июля состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ходе которого обсуждались вопросы кадровых назначений.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Известно, что президент вместе с премьером предлагали кандидатов на должности председателя Национального банка Украины, вице-премьера оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и главы Антимонопольного комитета.

По словам Евгении Кравчук, вопрос назначения на эти должности будет рассмотрен в течении этой недели.

Есть понимание, что эти вакансии должны быть заполнены на этой неделе. Предварительный план: голосование по АМКУ и вицепремьеру в среду, за председателя НБУ - в пятницу", - сообщила Кравчук.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram также сообщил, что правящая фракция с кандидатурой главы НБУ определится в среду.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" заявил, что "Слуга народа" планирует осуществить все кадровые назначения в пятницу.

На должность вицепремьера по вопросам промышленности и ОПК - это будет Олег Уруский, на должность председателя Антимонопольного комитета Украины - это будет Ольга Пещанская, на должность НБУ - ещё нет финального, окончательного решения", - сказал он.

Арахамия добавил, что вопрос кандидатуры на главу НБУ будет решаться в ближайшие 2-3 дня.

Напомним, Правительство повторно внесет в Раду проект постановления о назначении вице-премьера по ОПК.

назначение кадры Давид Арахамия Слуга народа Верховная Рада фракция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Рада ввела новый государственный сбор за вылет пассажиров из Украины
13 июля 2020, 20:04
Правительство повторно внесет в Раду проект постановления о назначении вице-премьера по ОПК
13 июля 2020, 18:13
Офис президента считал меня своим кандидатом на должность мэра Черкасс - Анатолий Бондаренко
13 июля 2020, 16:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »