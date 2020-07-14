В "Слуге народа" обещают осуществить все кадровые назначения до конца недели
Вечером 13 июля состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ходе которого обсуждались вопросы кадровых назначений.
Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает RegioNews.
Известно, что президент вместе с премьером предлагали кандидатов на должности председателя Национального банка Украины, вице-премьера оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и главы Антимонопольного комитета.
По словам Евгении Кравчук, вопрос назначения на эти должности будет рассмотрен в течении этой недели.
Есть понимание, что эти вакансии должны быть заполнены на этой неделе. Предварительный план: голосование по АМКУ и вицепремьеру в среду, за председателя НБУ - в пятницу", - сообщила Кравчук.
Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram также сообщил, что правящая фракция с кандидатурой главы НБУ определится в среду.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" заявил, что "Слуга народа" планирует осуществить все кадровые назначения в пятницу.
На должность вицепремьера по вопросам промышленности и ОПК - это будет Олег Уруский, на должность председателя Антимонопольного комитета Украины - это будет Ольга Пещанская, на должность НБУ - ещё нет финального, окончательного решения", - сказал он.
Арахамия добавил, что вопрос кандидатуры на главу НБУ будет решаться в ближайшие 2-3 дня.
Напомним, Правительство повторно внесет в Раду проект постановления о назначении вице-премьера по ОПК.