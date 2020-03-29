"Слуги народа" поругались на заседании фракции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

На видео видно, как Тищенко приближается к Куницкому и разговаривает на повышенных тонах.

"Расскажи, куда мне идти? Что ты кашляешь? Надень маску", - кричит Куницкий Тищенко.

"В "Темном рыцаре" (речь о телеграм-канале) ты только что выставил пост", - заявил Тищенко Куницкому.

"Молодец, дедуктивный метод просто отличный. Прекрати орать. Что думаешь, ты самый умный", - ответил Куницкий.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Дениса Ермака обсуждает продажу определенных должностей в органах власти.

Лерос отправляет в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.