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29 марта 2020, 19:56 73

"Слуги народа" поругались на заседании фракции

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29 марта 2020, 19:56 73
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Нардепы Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции "Слуги народа"
Николай Тищенко, фото из Facebook
Нардепы Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции "Слуги народа"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

На видео видно, как Тищенко приближается к Куницкому и разговаривает на повышенных тонах.

"Расскажи, куда мне идти? Что ты кашляешь? Надень маску", - кричит Куницкий Тищенко.

"В "Темном рыцаре" (речь о телеграм-канале) ты только что выставил пост", - заявил Тищенко Куницкому.

"Молодец, дедуктивный метод просто отличный. Прекрати орать. Что думаешь, ты самый умный", - ответил Куницкий.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Дениса Ермака обсуждает продажу определенных должностей в органах власти.

Лерос отправляет в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.


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