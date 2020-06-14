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"Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье
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14 июня 2020, 15:54 5

"Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье

14 июня 2020, 15:54 5
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Ячейками в городах Киеве и Черкассах, а также в закарпатской области будут руководить ресторатор - нарушитель карантина, экс-регионал и бывший игрок "Лиги смеха"
Ячейками в городах Киеве и Черкассах, а также в закарпатской области будут руководить ресторатор - нарушитель карантина, экс-регионал и бывший игрок "Лиги смеха"
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Киевскую городскую ячейку возглавил ресторатор Николай Тищенко, черкасскую городскую - бывший регионал Олег Куклин, закарпатскую областную – бывший игрок "Лиги смеха" Игорь Кривошеев

О назначении нардепов Тищенко и Кривошеева сообщила заместитель главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, пишет RegioNews.

Также известно, что в совет столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко и Александр Юрченко.

Сьогодні Київ та Закарпаття. Партія "Слуга Народу" визначилася з головами осередків у Закарпатській області та Києві. Це...

Опубліковано Yevheniya Kravchuk Неділя, 14 червня 2020 р.

О представлении Олега Куклина сообщает местное черкасское издание "Про все”. Олег Куклин - бывший депутат горсовета, доктор наук, ректор Черкасского бизнес-колледжа. Он в 2010 году избирался от Партии регионов.

Напомним, партия "Слуга народа" сообщила о назначении глав и членов советов уже в 18 областях и городе Кривом Роге.

выборы Киев Слуга народа партия Закарпатье Николай Тищенко Черкассы
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