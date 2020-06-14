"Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье
Киевскую городскую ячейку возглавил ресторатор Николай Тищенко, черкасскую городскую - бывший регионал Олег Куклин, закарпатскую областную – бывший игрок "Лиги смеха" Игорь Кривошеев
О назначении нардепов Тищенко и Кривошеева сообщила заместитель главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, пишет RegioNews.
Также известно, что в совет столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко и Александр Юрченко.
Сьогодні Київ та Закарпаття. Партія "Слуга Народу" визначилася з головами осередків у Закарпатській області та Києві. Це...Опубліковано Yevheniya Kravchuk Неділя, 14 червня 2020 р.
О представлении Олега Куклина сообщает местное черкасское издание "Про все”. Олег Куклин - бывший депутат горсовета, доктор наук, ректор Черкасского бизнес-колледжа. Он в 2010 году избирался от Партии регионов.
Напомним, партия "Слуга народа" сообщила о назначении глав и членов советов уже в 18 областях и городе Кривом Роге.