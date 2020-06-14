"Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье

Ячейками в городах Киеве и Черкассах, а также в закарпатской области будут руководить ресторатор - нарушитель карантина, экс-регионал и бывший игрок "Лиги смеха"

Ячейками в городах Киеве и Черкассах, а также в закарпатской области будут руководить ресторатор - нарушитель карантина, экс-регионал и бывший игрок "Лиги смеха"

Киевскую городскую ячейку возглавил ресторатор Николай Тищенко, черкасскую городскую - бывший регионал Олег Куклин, закарпатскую областную – бывший игрок "Лиги смеха" Игорь Кривошеев

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