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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 11:28 6

Ресторан нардепа Тищенка "Велюр" досі порушує карантин і працює вночі

14 липня 2020, 11:28 6
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Заклад продовжує працювати до 6 ранку
Заклад продовжує працювати до 6 ранку
Фото: Telegram
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Ресторан "Велюр" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка продовжує ігнорувати карантинні обмеження.

Про це у Facebook повідомила народний депутат від фракції "Голос" Олександра Устінова, передає RegioNews.

Слуга Народу Микола Тищенко і його ресторан "Велюр" знову начхали на правила для всіх, тому що коли ти народний депутат, то правила тобі неписані! Плював він та його ресторан знову на рішення Кабміну, яке забороняє працювати закладам з 23 до 7 ранку", - написала вона.

Устінова додала, що ресторан кандидата в мери запускає рекламу в "Інстаграм" із інформацією, що заклад працєю у нічний час.

Це той приклад, коли всі рівні, але є своі - рівніші. І поки весь бізнес банкрутіє, якщо ти депутат - то не те, що не ховаєшся, а й рекламу даєш", - зазначила вона.

Нагадаємо, Миколу Тищенка обрали головою київського міського осередку партії "Слуга народу". Його називають найімовірнішим кандидатом в мери Києва від пропрезидентської партії.

Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, що належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, обслуговує бізнесменів та політиків під час карантину.

Микола Тищенко Велюр карантин Слуга народа нардеп
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