В Украине вступил в силу порядок введения комендантского часа

Комендантский час и установление специального режима светомаскировки вводится путем издания приказа военным командованием или военной администрацией

Комендантский час и установление специального режима светомаскировки вводится путем издания приказа военным командованием или военной администрацией

Фото: 24 канал

Правительство приняло постановление о порядке осуществления мер во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение.

Соответствующее постановление № 573 от 8 июля опубликовано на Правительственном портале, пишет RegioNews.

Введение комендантского часа и установление специального режима светомаскировки осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка", - говорится в документе.

Согласно постановлению, приказом назначается комендант, определяются время, в течение которого действуют комендантский час и специальный режим светомаскировки, границы территории их введения, способы осуществления мероприятий по поддержанию правопорядка, порядок движения железнодорожного, автомобильного, морского, речного, воздушного транспорта, порядок создания, функционирования и местонахождение комендатуры и ее состав.

В случае реальной угрозы жизни и безопасности лиц комендант имеет право временно ограничивать пребывания, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию / с территории, где введен комендантский час и установлен специальный режим светомаскировки.

На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Лица, которые совершили уголовные и административные правонарушения, задерживаются в порядке, установленном УПК и КУоАП.

Для контроля за осуществлением мероприятий во время введения комендантского часа создается система пропускного режима и по решению коменданта (по согласованию с военным командованием) лицам выдаются пропуска.

Патрулям на территории, где введен комендантский час и установлен специальный режим светомаскировки, предоставлено право:

1) задерживать и доставлять в органы или подразделения Нацполиции лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

2) проверять у лиц удостоверение, документы, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, или паспортные документы иностранца, лица без гражданства, документы, подтверждающие законность пребывания на территории Украины, и пропуска, а в случае их отсутствия - задерживать соответствующих лиц и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции для установления личности; при необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, которые ими перевозятся;

3) изымать у лиц предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения, и передавать их органам или подразделениям Нацполиции;

4) временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и в других общественных местах пребывания или передвижения лиц, движение транспортных средств, в частности транспортных средств иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций; выводить лиц с отдельных участков местности и объектов, эвакуировать транспортные средства;

5) входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие лицам, при прекращении уголовного правонарушения и в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью лиц;

6) использовать с служебной целью средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением транспортных средств иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций, для предотвращения совершения уголовного правонарушения, преследования и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления или для доставки в лечебные заведения лиц, которые нуждаются в медицинской помощи, проезда к месту преступления;

7) применять в соответствии с законодательством меры физического воздействия, оружие и специальные средства

Напомним, сегодня Рада направила почти 1,3 млрд грн из антикоронавирусного фонда на местные выборы.