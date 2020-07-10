"Слуги народа" определились с кандидатом на должность вице-премьера по вопросам ОПК

Нардепы от фракции "СН" на следующей неделе проведут собеседование с Олегом Уруским

Нардепы от фракции "СН" на следующей неделе проведут собеседование с Олегом Уруским

Фото: из открытых источников

Вице-премьером по оборонно-промышленному может стать Олег Уруский. Соответствующее постановление уже зарегистрировали в парламенте.

Об этом сообщил член парламентской фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По вице-премьеру по ОПК. Пока остановились на кандидатуре Олега Уруского. На следующей неделе будет собеседование с фракцией для принятия решения", - написал Качура в Telegram.

Справка: Олег Уруский родился в городе Чортков Тернопольской области 13 апреля 1963 года. В 1985 году окончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище.

В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины.

В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины. В 2003-2005 годах возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров.

В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.

В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля он возглавляет компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" против онлайн-голосования на местных выборах.