Шмыгаль внес в Раду проект постановления о назначении вице-премьера по вопросам промышленности

Глава правительства предложил назначить на эту должность Олега Уруского

Глава правительства предложил назначить на эту должность Олега Уруского

Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Олега Уруского на пост вице-премьера - министра по вопросам стратегической промышленности Украины.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Справка: Олег Уруский родился в городе Чорткове Тернопольской области 13 апреля 1963 года. В 1985 году окончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище.

В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины.

В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины. В 2003-2005 годах возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров.

В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.

В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля он возглавляет компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Напомним, "Слуги народа" определились с кандидатом на должность вице-премьера по вопросам ОПК.