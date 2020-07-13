Арест на 15 суток и штрафы: Рада ужесточила наказание за нарушение ПДД

Закон повышает штрафы за нарушения на дорогах

Закон повышает штрафы за нарушения на дорогах

Фото: flickr

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 2695, который ужесточает наказание за нарушение правил дорожного движения, в частности разрешает задерживать водителей на 15 суток и устанавливает штрафы в более чем 40 тысяч гривен.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

В частности, за пьяное вождение введены штрафы в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное нарушение в течение года повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.

Если водитель в течение года попадается третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток.

Водителей, которые причастны к аварии и оставили место ДТП, будут арестовывать на срок от 10 до 15 суток, им будет грозить 3400 гривен штрафа или лишение прав на срок до 6 месяцев.

Если в ДТП пострадавший получил травмы средней тяжести, на виновника будут налагать штраф от 51 до 85 тысяч гривен или арестовывать на срок до шести месяцев (лишать прав на 5 лет).

Эти же действия, но в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения будут наказываться лишением свободы на срок до 3 лет и лишением прав от трех до пяти лет.

В случае смерти потерпевшего, будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Если погибших несколько, грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 13 июля под Киевом произошло тройное ДТП, погибла семь, жертвами аварии стало четыре человека.

Смертельное ДТП под Киевом: водителя задержали, ему грозит 10 лет.