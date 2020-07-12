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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 10:47 1

Верховная Рада планирует как минимум два внеочередных заседания на каникулах – Качура

12 июля 2020, 10:47 1
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Депутаты будут работать во время летних каникул
Депутаты будут работать во время летних каникул
Фото: Хвиля
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Народные депутаты планируют провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура, пишет Regionews.

У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое - по требованию народных депутатов. Подписи собрали, об этом будет отдельно объявлено. А вообще - договорились, что во время летнего периода наша работа не будет прекращаться. Мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусных законопроектов - будем собираться минимум 3-5 раз в межсессионный период", - рассказал "Слуга народа".

Качура сообщил, что его профильный парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение работать в межсессионный период в обычном режиме.

У нас много вопросов, которые надо решить перед местными выборами, завершить децентрализацию и т.д.", - объяснил нардеп.

Напомним, вчера стало известно,что Зеленский просит Верховную Раду снять ограничения на зарплаты чиновников.

нардепы Верховная Рада заседание Качура Александр каникулы
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