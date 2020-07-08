В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко
Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко, которое касалось продажи ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском".
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главком.
Постановление о закрытии подписал начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, о чем он и заявил в интервью журналистам "Главкома.
В интервью Корецкий заявил о ряде производств по Порошенко, которые должны быть закрыты за отсутствием состава преступления, в том числе и по каналу "Прямой".
Также бесперспективным он называет и дело о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя внешней разведки. По словам Корецкого, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков лично признавал бесперспективность этого дела.
Напомним, сейчас в Киеве суд избирает меру пресечения Петру Порошенко по делу Сергея Семочко.