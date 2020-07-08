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08 июля 2020, 15:17 5

В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко

08 июля 2020, 15:17 5
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Дело о продаже ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском" возбудили по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова
Дело о продаже ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском" возбудили по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова
Фото: Укринформ
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Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко, которое касалось продажи ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главком.

Постановление о закрытии подписал начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, о чем он и заявил в интервью журналистам "Главкома.

В интервью Корецкий заявил о ряде производств по Порошенко, которые должны быть закрыты за отсутствием состава преступления, в том числе и по каналу "Прямой".

Также бесперспективным он называет и дело о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя внешней разведки. По словам Корецкого, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков лично признавал бесперспективность этого дела.

Напомним, сейчас в Киеве суд избирает меру пресечения Петру Порошенко по делу Сергея Семочко.

суд ГБР уголовное дело Петр Порошенко президент
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