В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко

Дело о продаже ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском" возбудили по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова

Дело о продаже ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском" возбудили по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова

Фото: Укринформ

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко, которое касалось продажи ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главком.

Постановление о закрытии подписал начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, о чем он и заявил в интервью журналистам "Главкома.

В интервью Корецкий заявил о ряде производств по Порошенко, которые должны быть закрыты за отсутствием состава преступления, в том числе и по каналу "Прямой".

Также бесперспективным он называет и дело о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя внешней разведки. По словам Корецкого, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков лично признавал бесперспективность этого дела.

Напомним, сейчас в Киеве суд избирает меру пресечения Петру Порошенко по делу Сергея Семочко.