Суд не избрал меры пресечения Петру Порошенко

Соответствующее решение принял судья Сергей Вовк

Соответствующее решение принял судья Сергей Вовк

Фото: Радио Свобода

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайства о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом пишет RegioNews.

Перед этим сторона обвинения заявила о завершении досудебного расследования в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

По словам прокуроров, в связи с этим избирать меру пресечения невозможно.

Защита Порошенко при этом обратил внимание на то, что еще 7 июля обвинение просило Печерский райсуд Киева продлить срок досудебного расследования до 10 октября.

Напомним, сегодня стало известно, что в ГБР закрыли одно из дел против Порошенко относительно продажи ЗАО "Завод Кузница на Рыбацкой".