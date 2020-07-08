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08 июля 2020, 17:18 6

Суд не избрал меры пресечения Петру Порошенко

08 июля 2020, 17:18 6
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Соответствующее решение принял судья Сергей Вовк
Соответствующее решение принял судья Сергей Вовк
Фото: Радио Свобода
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Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайства о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом пишет RegioNews.

Перед этим сторона обвинения заявила о завершении досудебного расследования в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

По словам прокуроров, в связи с этим избирать меру пресечения невозможно.

Защита Порошенко при этом обратил внимание на то, что еще 7 июля обвинение просило Печерский райсуд Киева продлить срок досудебного расследования до 10 октября.

Напомним, сегодня стало известно, что в ГБР закрыли одно из дел против Порошенко относительно продажи ЗАО "Завод Кузница на Рыбацкой".

суд расследование уголовное дело Петр Порошенко внешняя разведка
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