Суд не избрал меры пресечения Петру Порошенко
Соответствующее решение принял судья Сергей Вовк
Соответствующее решение принял судья Сергей Вовк
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайства о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко.
Об этом пишет RegioNews.
Перед этим сторона обвинения заявила о завершении досудебного расследования в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
По словам прокуроров, в связи с этим избирать меру пресечения невозможно.
Защита Порошенко при этом обратил внимание на то, что еще 7 июля обвинение просило Печерский райсуд Киева продлить срок досудебного расследования до 10 октября.
Напомним, сегодня стало известно, что в ГБР закрыли одно из дел против Порошенко относительно продажи ЗАО "Завод Кузница на Рыбацкой".
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