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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 11:45 13

В Харькове несмотря на ухудшение эпидемической ситуации разрешили открыть кинотеатры

11 июля 2020, 11:45 13
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Область входит в перечень регионов, которые не могут смягчать карантинные ограничения
Область входит в перечень регионов, которые не могут смягчать карантинные ограничения
Фото: flickr
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В Харькове разрешили возобновить работу кинотеатров, а также запретили работу заведений после 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, передает RegioNews.

Решение о возобновлении работы кинотеатров приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 июля.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, Харьковская область остается в перечне регионов, которые не могут смягчать карантин.

Со 2 по 8 июля в городе коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа больных в регионе.

Комиссия приняла решение о запрете работы развлекательных заведений после 23:00. Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличии в них защитных масок. Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция", - говорится в сообщении горсовета.

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Напомним, 11 июля в Украине заболевание коронавирусом подтверждено в 819 человек.

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