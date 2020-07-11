В Харькове несмотря на ухудшение эпидемической ситуации разрешили открыть кинотеатры
В Харькове разрешили возобновить работу кинотеатров, а также запретили работу заведений после 23:00.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, передает RegioNews.
Решение о возобновлении работы кинотеатров приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 июля.
В то же время, по данным Министерства здравоохранения, Харьковская область остается в перечне регионов, которые не могут смягчать карантин.
Со 2 по 8 июля в городе коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа больных в регионе.
Комиссия приняла решение о запрете работы развлекательных заведений после 23:00. Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличии в них защитных масок. Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция", - говорится в сообщении горсовета.
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Напомним, 11 июля в Украине заболевание коронавирусом подтверждено в 819 человек.