Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 819 новых случаев заболевания

Темпы прироста новых больных остаются высокими

Темпы прироста новых больных остаются высокими

Фото: flickr

11 июля в Украине с начала эпидемии насчитывается 52 843 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, в течение суток заболевание подтверждено в 819 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Вылечился 861 пациент, уже второй день подряд число тех, кто выздоровел, больше, чем количество заболевших.

За сутки умерли 27 больных COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Всего с начала эпидемии умерли 1372 человека, 25 661 пациент выздоровел.

В больницах находятся 3912 человек, из них 105 подключены к аппарату ИВЛ.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 2081 (1522 выздоровели)

Волынская обл. - 2987 (1585 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1140 (1022 выздоровели)

Донецкая обл. - 758 (249 выздоровели)

Житомирская обл. - 1521 (1129 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3842 (1197 выздоровели)

Запорожская обл. - 612 (509 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2971 (1228 выздоровели)

г. Киев - 6115 (2058 выздоровели)

Киевская обл. - 2986 (1796 выздоровели)

Кировоградская обл. - 670 (585 выздоровели)

Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)

Львовская обл. - 6882 (1009 выздоровели)

Николаевская обл. - 477 (369 выздоровели)

Одесская обл. - 2141 (947 выздоровели)

Полтавская обл. - 331 (297 выздоровели)

Ровенская обл. - 4520 (2699 выздоровели)

Сумская обл. - 337 (291 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2217 (1368 выздоровели)

Харьковская обл. - 2621 (1357 выздоровели)

Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 888 (645 выздоровели)

Черкасская обл. - 738 (589 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5117 (2669 выздоровели)

Черниговская обл. - 594 (282 выздоровели).

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Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 52 043 случая коронавируса, заразились 819 человек.