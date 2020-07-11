Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 819 новых случаев заболевания
11 июля в Украине с начала эпидемии насчитывается 52 843 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, в течение суток заболевание подтверждено в 819 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Вылечился 861 пациент, уже второй день подряд число тех, кто выздоровел, больше, чем количество заболевших.
За сутки умерли 27 больных COVID-19.
Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Всего с начала эпидемии умерли 1372 человека, 25 661 пациент выздоровел.
В больницах находятся 3912 человек, из них 105 подключены к аппарату ИВЛ.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 2081 (1522 выздоровели)
Волынская обл. - 2987 (1585 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1140 (1022 выздоровели)
Донецкая обл. - 758 (249 выздоровели)
Житомирская обл. - 1521 (1129 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3842 (1197 выздоровели)
Запорожская обл. - 612 (509 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2971 (1228 выздоровели)
г. Киев - 6115 (2058 выздоровели)
Киевская обл. - 2986 (1796 выздоровели)
Кировоградская обл. - 670 (585 выздоровели)
Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)
Львовская обл. - 6882 (1009 выздоровели)
Николаевская обл. - 477 (369 выздоровели)
Одесская обл. - 2141 (947 выздоровели)
Полтавская обл. - 331 (297 выздоровели)
Ровенская обл. - 4520 (2699 выздоровели)
Сумская обл. - 337 (291 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2217 (1368 выздоровели)
Харьковская обл. - 2621 (1357 выздоровели)
Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 888 (645 выздоровели)
Черкасская обл. - 738 (589 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5117 (2669 выздоровели)
Черниговская обл. - 594 (282 выздоровели).
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Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 52 043 случая коронавируса, заразились 819 человек.