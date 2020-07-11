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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 11:45 13

У Харкові попри погіршення епідемічної ситуації дозволили відкрити кінотеатри

11 липня 2020, 11:45 13
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Область входить до переліку регіонів, які не можуть пом’якшувати карантинні обмеження
Фото: flickr
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У Харкові дозволили відновити роботу кінотеатрів, а також заборонили роботу закладів після 23:00.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає RegioNews.

Рішення про відновлення роботи кінотеатрів прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 липня.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров’я, Харківська область залишається у переліку регіонів, які не можуть пом’якшувати карантинні обмеження.

З 2 по 8 липня в місті коронавірусом захворіла 271 особа, що становить 87,4% від загального числа хворих в регіоні.

Комісія прийняла рішення про заборону роботи розважальних закладів після 23:00. Відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок. Крім того, обов'язково в установах повинна проводитись дезинфекція", - йдеться в повідомленні міськради.

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Нагадаємо, 11 липня в Україні захворювання коронавірусом підтверджено у 819 осіб.

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