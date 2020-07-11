У Харкові попри погіршення епідемічної ситуації дозволили відкрити кінотеатри

Область входить до переліку регіонів, які не можуть пом’якшувати карантинні обмеження

Область входить до переліку регіонів, які не можуть пом’якшувати карантинні обмеження

Фото: flickr

У Харкові дозволили відновити роботу кінотеатрів, а також заборонили роботу закладів після 23:00.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає RegioNews.

Рішення про відновлення роботи кінотеатрів прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 липня.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров’я, Харківська область залишається у переліку регіонів, які не можуть пом’якшувати карантинні обмеження.

З 2 по 8 липня в місті коронавірусом захворіла 271 особа, що становить 87,4% від загального числа хворих в регіоні.

Комісія прийняла рішення про заборону роботи розважальних закладів після 23:00. Відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок. Крім того, обов'язково в установах повинна проводитись дезинфекція", - йдеться в повідомленні міськради.

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Нагадаємо, 11 липня в Україні захворювання коронавірусом підтверджено у 819 осіб.