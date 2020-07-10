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10 июля 2020, 16:50 2

Мэр Тернополя Надал инициирует проведение в городе парада выпускников, нарушая карантин

10 июля 2020, 16:50 2
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На странице Сергея Надала в Facebook появился опрос, в котором горожанам предлагают определить, когда именно проводить парад 31 июля или 1 августа.

Об этом пишет RegioNews.

Несмотря на карантин, мы не можем оставить детей, которые отправляются во взрослую жизнь, без последнего школьного праздника", - написал мэр Тернополя и предложил определить дату парада – 31 июля или 1 августа.

Сергей Надал отметил также, что "парад должен быть проведен с соблюдением всех карантинных мероприятий, в частности, обеспечением социальной дистанции". Правда, как именно это возможно выполнить, мэр не пишет.

В комментариях пользователи соцсети напомнили городскому голове о действующий запрет на проведение массовых мероприятий и нарушение постановления Кабмина, а также спрогнозировали массовую вспышку коронавируса после парада. Однако есть и такие, кто считает, что детям нужно сделать выпускной и голосуют за проведение действа 31 июля.

Окончательное решение о проведении парада выпускников в Тернополе пока нет.

СТАДИОН, ТАК СТАДИОН! ГОЛОСУЕМ ЗА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРАДА ВЫПУСКНИКОВ В ТЕРНОПОЛЕ! Традиционный парад выпускников –...

Опубликовано Сергеем Надалем Пятница, 10 июля 2020 г.

Напомним, 30 июня в Тернополе через коронавирус ограничили работу кафе, гостиниц и клубов.

карантин мэр парад нарушение Тернополь Надал Сергей
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