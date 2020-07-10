В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек

За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях

За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях

Фото: из открытых источников

В Украине зафиксировано 52 043 случая заражения коронавирусом, за сутки заразились 819 человек. В стране новый рекорд по COVID-19, за сутки выздоровели 1 016 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровело 1016 пациентов. Это наш рекорд", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, за последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Закарпатской области - 112, Львовской области - 82, Ровенской области - 74 и городе Киеве - 118. В Луганской области за последние сутки не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования. За минувшие сутки в целом было осуществлено 27 281 тестирование. Из них 13 134 исследования - методом ПЦР, а также 14 147 исследований методом ИФА. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 2060 случаев;

Волынская область — 2932 случая;

Днепропетровская область — 1137 случаев;

Донецкая область — 751 случай;

Житомирская область — 1512 случаев;

Закарпатская область — 3734 случая;

Запорожская область — 610 случаев;

Ивано-Франковская область — 2915 случаев;

Кировоградская область — 670 случаев;

г. Киев — 5 990 случаев;

Киевская область — 2940 случаев;

Львовская область — 6763 случая;

Луганская область — 90 случаев;

Николаевская область — 467 случаев;

Одесская область — 2108 случаев;

Полтавская область — 330 случаев;

Ровенская область — 4454 случая;

Сумская область — 332 случая;

Тернопольская область — 2174 случая;

Харьковская область — 2577 случаев;

Херсонская область — 203 случая;

Хмельницкая область — 881 случай;

Черновицкая область — 5096 случаев;

Черкасская область — 725 случаев;

Черниговская область — 592 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

.