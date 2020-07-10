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В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
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10 июля 2020, 09:46 3

В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек

10 июля 2020, 09:46 3
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За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях
За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине зафиксировано 52 043 случая заражения коронавирусом, за сутки заразились 819 человек. В стране новый рекорд по COVID-19, за сутки выздоровели 1 016 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровело 1016 пациентов. Это наш рекорд", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Закарпатской области - 112, Львовской области - 82, Ровенской области - 74 и городе Киеве - 118.

В Луганской области за последние сутки не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования.

За минувшие сутки в целом было осуществлено 27 281 тестирование. Из них 13 134 исследования - методом ПЦР, а также 14 147 исследований методом ИФА.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2060 случаев;
  • Волынская область — 2932 случая;
  • Днепропетровская область — 1137 случаев;
  • Донецкая область — 751 случай;
  • Житомирская область — 1512 случаев;
  • Закарпатская область — 3734 случая;
  • Запорожская область — 610 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2915 случаев;
  • Кировоградская область — 670 случаев;
  • г. Киев — 5 990 случаев;
  • Киевская область — 2940 случаев;
  • Львовская область — 6763 случая;
  • Луганская область — 90 случаев;
  • Николаевская область — 467 случаев;
  • Одесская область — 2108 случаев;
  • Полтавская область — 330 случаев;
  • Ровенская область — 4454 случая;
  • Сумская область — 332 случая;
  • Тернопольская область — 2174 случая;
  • Харьковская область — 2577 случаев;
  • Херсонская область — 203 случая;
  • Хмельницкая область — 881 случай;
  • Черновицкая область — 5096 случаев;
  • Черкасская область — 725 случаев;
  • Черниговская область — 592 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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