В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
В Украине зафиксировано 52 043 случая заражения коронавирусом, за сутки заразились 819 человек. В стране новый рекорд по COVID-19, за сутки выздоровели 1 016 пациентов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровело 1016 пациентов. Это наш рекорд", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Закарпатской области - 112, Львовской области - 82, Ровенской области - 74 и городе Киеве - 118.
В Луганской области за последние сутки не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования.
За минувшие сутки в целом было осуществлено 27 281 тестирование. Из них 13 134 исследования - методом ПЦР, а также 14 147 исследований методом ИФА.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2060 случаев;
- Волынская область — 2932 случая;
- Днепропетровская область — 1137 случаев;
- Донецкая область — 751 случай;
- Житомирская область — 1512 случаев;
- Закарпатская область — 3734 случая;
- Запорожская область — 610 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2915 случаев;
- Кировоградская область — 670 случаев;
- г. Киев — 5 990 случаев;
- Киевская область — 2940 случаев;
- Львовская область — 6763 случая;
- Луганская область — 90 случаев;
- Николаевская область — 467 случаев;
- Одесская область — 2108 случаев;
- Полтавская область — 330 случаев;
- Ровенская область — 4454 случая;
- Сумская область — 332 случая;
- Тернопольская область — 2174 случая;
- Харьковская область — 2577 случаев;
- Херсонская область — 203 случая;
- Хмельницкая область — 881 случай;
- Черновицкая область — 5096 случаев;
- Черкасская область — 725 случаев;
- Черниговская область — 592 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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