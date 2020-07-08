Суд обязал Венедиктову открыть еще одно дело из-за "Пленок Ермака"

Действия Ермака могут квалифицировать как ложное сообщение о совершении преступления

Действия Ермака могут квалифицировать как ложное сообщение о совершении преступления

Фото: Facebook

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Офис генерального прокурора обязан открыть еще одно уголовное производство по делу "пленок Ермака".

Об этом в Facebook сообщает юридическая компания "Миллер", передает RegioNews.

Ранее адвокат народного депутата Гео Лероса Маси Найем подал жалобу на бездействие уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора по поводу регистрации уголовного производства.

Дело касается заявления о совершении уголовного преступления главой Офиса президента Андреем Ермаком, а именно заведомо ложного сообщения о преступлении.

В частности, Ермак написал в СБУ заявление о совершении преступления против него и его брата Дениса, по которому было открыто производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Однако Офис генерального прокурора не открыл производство по обращению Найема, поэтому он подал жалобу в суд. Адвокат Гео Лероса считает, что в действиях депутата, который опубликовал аудиозаписи, отсутствует состав преступления, заключающийся в мошенничестве.

По мнению Найема, председатель Офиса президента Ермак своим обращением в СБУ мог совершить преступление, а именно заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Теперь правоохранительные органы вынуждены проверить все факты, изложенные в заявлении Андрея Ермака, провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую правовую оценку действиям заявителя", - говорится в сообщении юридической компании.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документ с рекомендациями для журналистов, как писать про главу Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Также он рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.