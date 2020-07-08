14:55  08 июля
Владимир Зеленский прибыл на Буковину
15:17  08 июля
В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко
18:02  08 июля
Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 18:00 30

Суд обязал Венедиктову открыть еще одно дело из-за "Пленок Ермака"

08 июля 2020, 18:00 30
Читайте також українською мовою
Действия Ермака могут квалифицировать как ложное сообщение о совершении преступления
Действия Ермака могут квалифицировать как ложное сообщение о совершении преступления
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Офис генерального прокурора обязан открыть еще одно уголовное производство по делу "пленок Ермака".

Об этом в Facebook сообщает юридическая компания "Миллер", передает RegioNews.

Ранее адвокат народного депутата Гео Лероса Маси Найем подал жалобу на бездействие уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора по поводу регистрации уголовного производства.

Дело касается заявления о совершении уголовного преступления главой Офиса президента Андреем Ермаком, а именно заведомо ложного сообщения о преступлении.

В частности, Ермак написал в СБУ заявление о совершении преступления против него и его брата Дениса, по которому было открыто производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Однако Офис генерального прокурора не открыл производство по обращению Найема, поэтому он подал жалобу в суд. Адвокат Гео Лероса считает, что в действиях депутата, который опубликовал аудиозаписи, отсутствует состав преступления, заключающийся в мошенничестве.

По мнению Найема, председатель Офиса президента Ермак своим обращением в СБУ мог совершить преступление, а именно заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Теперь правоохранительные органы вынуждены проверить все факты, изложенные в заявлении Андрея Ермака, провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую правовую оценку действиям заявителя", - говорится в сообщении юридической компании.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документ с рекомендациями для журналистов, как писать про главу Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Также он рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.

суд Офис генпрокурора Андрей Ермак Ирина Венедиктова Гео Лерос пленки Ермака
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд не избрал меры пресечения Петру Порошенко
08 июля 2020, 17:18
Петра Порошенко под Печерским судом забросали фальшивыми доларами
08 июля 2020, 15:36
В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко
08 июля 2020, 15:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »