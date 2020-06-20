Лерос опубликовал "темники" для СМИ о том, как писать про Ермака

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассылает в СМИ темники с инструкциями

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассылает в СМИ темники с инструкциями

Фото: Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документ с рекомендациями для журналистов, как писать про главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Фото документа под названием "Меседж-бокс для комментирования интервью А. Ермака, а также актуальных событий (от 18.06)" показывают, что там расписаны рекомендации для СМИ, как писать о ряде текущих событий.

В документе, который опубликовал Лерос, есть следующие разделы: "Меседж-бокс для комментирования интервью А. Ермака изданию "ЛБ", "Тезисы для комментирования акции "партии Шария", "Тезисы для комментирования уголовного преследования П.Порошенко" , "Тезисы для комментирования провала голосования за программу Кабмина" и "Приложения" на 8 страницах.

В фрагменте "Тезисы для распространения интервью А. Ермака С. Кошкиной (от 17.06)" указана тема, месседжи, задачи, а также рекомендации по заголовках.

Также Лерос опубликовал скриншот с метаданными файлов, который показывает, что они были созданы на компьютере, владельцем которого является Михаил Подоляк (советник председателя Офиса президента).

Ермак как козел мекает все, что ему Подоляк пишет. Вижу, некоторые СМИ разобрали заголовки просто из этого файла, лол", - написал в Facebook Лерос.

Напомним, ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Также он рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.