Петра Порошенко под Печерским судом забросали фальшивыми доларами

В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к своим сторонникам под стены суда. В это время неизвестный кинул в него пачку фальшивых долларов

В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к своим сторонникам под стены суда. В это время неизвестный кинул в него пачку фальшивых долларов

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Пятый президент Украины назвал кидавшего деньги провокатором и попросил вывести его из толпы.

Об этом пишет RegioNews. Также по словам Петра Порошенко и его адвокатов, во время судебного заседания установили факты фальсификации дела. Напомним, сегодня также стало известно, что в ГБР закрыли одно из дел против Порошенко.

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