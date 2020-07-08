Петра Порошенко под Печерским судом забросали фальшивыми доларами
В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к своим сторонникам под стены суда. В это время неизвестный кинул в него пачку фальшивых долларов
В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к своим сторонникам под стены суда. В это время неизвестный кинул в него пачку фальшивых долларов
Пятый президент Украины назвал кидавшего деньги провокатором и попросил вывести его из толпы.
Об этом пишет RegioNews.
Также по словам Петра Порошенко и его адвокатов, во время судебного заседания установили факты фальсификации дела.
Напомним, сегодня также стало известно, что в ГБР закрыли одно из дел против Порошенко.
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