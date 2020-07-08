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08 июля 2020, 15:36 4

Петра Порошенко под Печерским судом забросали фальшивыми доларами

08 июля 2020, 15:36 4
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В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к своим сторонникам под стены суда. В это время неизвестный кинул в него пачку фальшивых долларов
В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к своим сторонникам под стены суда. В это время неизвестный кинул в него пачку фальшивых долларов
Фото: скрин видео
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Пятый президент Украины назвал кидавшего деньги провокатором и попросил вывести его из толпы.

Об этом пишет RegioNews.

Также по словам Петра Порошенко и его адвокатов, во время судебного заседания установили факты фальсификации дела.

Напомним, сегодня также стало известно, что в ГБР закрыли одно из дел против Порошенко.

суд деньги митинг Петр Порошенко президент
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