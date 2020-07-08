Глава Луганской ОГА попросил признать лесные пожары чрезвычайной ситуацией государственного уровня

Вопрос о выделении средств для оказания помощи жителям рассмотрят сегодня на заседании правительства

Вопрос о выделении средств для оказания помощи жителям рассмотрят сегодня на заседании правительства

Фото: dsns.gov.ua

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров Украины относительно признания масштабных пожаров на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый, сегодня проведено аеророзведку территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов возгорания хвойной подстилки.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, оказана помощь 43 пострадавшим, из которых 34 на месте.

Для размещения граждан, оставшихся без крова, подготовлены два заведения, в которых одновременно можно разместить 110 человек. Все пострадавшие будут находиться в комфортных условиях и получать должное питание, необходимую медицинскую и психологическую помощь", - подчеркнул Гайдай.

Он также не исключает версию поджога, поскольку пожар возник внезапно.

Ранее сообщалось, что вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.