Шмыгаль: Деньги для пострадавших от пожаров на Луганщине выделят из резервного фонда

По предварительным оценкам полностью сгорело 30 домов

По предварительным оценкам полностью сгорело 30 домов

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины выделит сумму, необходимую для компенсаций пострадавшим и ликвидацию последствий ситуации, возникшей в результате лесных пожаров в Луганской области.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Даю задание местной власти, правительству подготовить предварительную смету для срочного выделения средств пострадавшим семьям. Средства в резервном фонде есть, на завтра на заседание комиссии ТЭБ и ЧС будем иметь полностью все расчеты, будем иметь все фамилии пострадавших семей и соответственно будем принимать решение по выделению необходимой суммы средств всем, кто в этом нуждается", - сказал Шмыгаль.

Он выразил соболезнования семьям погибших в результате этих пожаров.

На заседании правительства выступил также председатель ГСЧС Николай Чечеткин. По его словам, ситуацию на Луганщине, можно охарактеризовать как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

"Исходя из критериев, характеризующих эту чрезвычайную ситуацию, мы можем ее охарактеризовать как чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Это дает нам возможность рассматривать вопрос на выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для возмещения убытков, в первую очередь для населения", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Луганской области, не смотря на продолжающиеся лесные пожары, отсутствует угроза для насленных пунктов и их жителей.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.