Боевики продолжают блокировать работу КПВВ, пропускают только на Луганщине
Российско-оккупационная администрация продолжает частичное блокирование проезда на Донетчине, пропуск осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.
Оккупанты вернули 34 человека и 2 транспортных средства, которые направлялись на временно оккупированную территорию", - сообщили в ведомстве.
Со слов возвращенных граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали на пропуск в ТОТУ.
КПВВ "Марьинка" остается заблокированным боевиками. По словам пограничников, с временно оккупированной территории прибыл только один мужчина, гражданин Германии, которого выпустили оккупанты.
Через КПВВ "Станица Луганская" вчера линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека. К временно оккупированной территории – 366, к контролируемой территории – 357.
Ранее сообщалось, что КПВВ "Новотроицкое" возобновило работу со стороны оккупированных районов.