Боевики продолжают блокировать работу КПВВ, пропускают только на Луганщине

Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным

Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным

Фото: dpsu.gov.ua

Российско-оккупационная администрация продолжает частичное блокирование проезда на Донетчине, пропуск осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Оккупанты вернули 34 человека и 2 транспортных средства, которые направлялись на временно оккупированную территорию", - сообщили в ведомстве.

Со слов возвращенных граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали на пропуск в ТОТУ.

КПВВ "Марьинка" остается заблокированным боевиками. По словам пограничников, с временно оккупированной территории прибыл только один мужчина, гражданин Германии, которого выпустили оккупанты.

Через КПВВ "Станица Луганская" вчера линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека. К временно оккупированной территории – 366, к контролируемой территории – 357.

Ранее сообщалось, что КПВВ "Новотроицкое" возобновило работу со стороны оккупированных районов.