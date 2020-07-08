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08 июля 2020, 15:44 3

Боевики продолжают блокировать работу КПВВ, пропускают только на Луганщине

08 июля 2020, 15:44 3
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Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным
Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным
Фото: dpsu.gov.ua
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Российско-оккупационная администрация продолжает частичное блокирование проезда на Донетчине, пропуск осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Оккупанты вернули 34 человека и 2 транспортных средства, которые направлялись на временно оккупированную территорию", - сообщили в ведомстве.

Со слов возвращенных граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали на пропуск в ТОТУ.

КПВВ "Марьинка" остается заблокированным боевиками. По словам пограничников, с временно оккупированной территории прибыл только один мужчина, гражданин Германии, которого выпустили оккупанты.

Через КПВВ "Станица Луганская" вчера линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека. К временно оккупированной территории – 366, к контролируемой территории – 357.

Ранее сообщалось, что КПВВ "Новотроицкое" возобновило работу со стороны оккупированных районов.

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