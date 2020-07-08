В Харькове СБУ и ГБР проводят обыск в райотделе полиции
Правоохранителей подозревают в том, что они требовали неправомерную выгоду у наркозависимых
Правоохранителей подозревают в том, что они требовали неправомерную выгоду у наркозависимых
В центре Харькова сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыск в Киевском райотделе полиции.
Об этом сообщает Харьков Times, передает Regionews.
Известно, что обыски в райотделе связанны с подозрением сотрудников в содействии незаконной деятельности.
Сотрудников райотдела подозревают в том, что они требовали неправомерную выгоду у наркозависимых, пойманных возле мест так называемых "закладок", и отпускали задержанных после получения денег", - говорится в сообщении.
По делу уже проходят шесть сотрудников райотдела и двое посредников.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Одесского городского совета.
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