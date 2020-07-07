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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 20:32 2

Ограбление авто "Укрпочты": полиция опубликовала приметы машины нападавших

07 июля 2020, 20:32 2
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Правоохранители ищут очевидцев нападения
Правоохранители ищут очевидцев нападения
Фото: Нацполиция
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Подозреваемые в разбойном нападении на служебное авто "Укрпочты" в Полтавской области передвигаются на автомобиле "ВАЗ 2108" светло-бежевого цвета.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает RegioNews.

Полиция опубликовала ориентирование на приметы автомобиля преступников.

Особая примета ВАЗа - правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто - вероятно 59 (или 58), последние буквы - СК", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что преступники вооружены и опасны, и призвали граждан ни в коем случае не пытаться задержать их самостоятельно, а звонить в полицию.

Напомним, на Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен.

Полтава полиция нападение Укрпочта
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