Ограбление авто "Укрпочты": полиция опубликовала приметы машины нападавших

Правоохранители ищут очевидцев нападения

Правоохранители ищут очевидцев нападения

Фото: Нацполиция

Подозреваемые в разбойном нападении на служебное авто "Укрпочты" в Полтавской области передвигаются на автомобиле "ВАЗ 2108" светло-бежевого цвета.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает RegioNews.

Полиция опубликовала ориентирование на приметы автомобиля преступников.

Особая примета ВАЗа - правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто - вероятно 59 (или 58), последние буквы - СК", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что преступники вооружены и опасны, и призвали граждан ни в коем случае не пытаться задержать их самостоятельно, а звонить в полицию.

Напомним, на Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен.