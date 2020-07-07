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07 июля 2020, 12:59 27

На Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен

07 июля 2020, 12:59 27
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В результате разбойного нападения двое человек, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения
Фото: Нацполиция
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Возле села Тишки Лубенского района Полтавской области неизвестные подорвали автомобиль “Газель”, который принадлежит "Укрпочте". Злоумышленники завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона гривен и табельным пистолетом охранника.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпочте", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (Покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

По предварительной информации, преступники скрылись с места происшествия на автомобиле ВАЗ 2108.

В области введен план "Перехват", на въездах в Полтаву посты полиции проверяют автомобили.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в ночь на 5 июля произошло ЧП: неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги — около миллиона гривен.

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