В Киеве на мосту Метро произошли стычки с полицией, есть задержанные
Полиция продолжает сдерживать протестующих
Полиция продолжает сдерживать протестующих
В Киеве на мосту Метро, где протестующие перекрыли дорожное движение, произошла стычка между правоохранителями и активистами, в результате чего задержано двух человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук.
По ее словам, на место происшествия приехали правоохранители, которые пытались вести переговоры с протестующими, но в ходе этого между ними произошел конфликт.
Двух наиболее активных активистов было отправлено в территориальный отдел полиции", - отметила Шевчук.
Сейчас движение на мосту восстановлено, но правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что мост Метро перекрыли люди, которые требуют, чтобы им достроили квартиры.
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