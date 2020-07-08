В Киеве на мосту Метро произошли стычки с полицией, есть задержанные

Полиция продолжает сдерживать протестующих

Полиция продолжает сдерживать протестующих

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на мосту Метро, где протестующие перекрыли дорожное движение, произошла стычка между правоохранителями и активистами, в результате чего задержано двух человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук.

По ее словам, на место происшествия приехали правоохранители, которые пытались вести переговоры с протестующими, но в ходе этого между ними произошел конфликт.

Двух наиболее активных активистов было отправлено в территориальный отдел полиции", - отметила Шевчук.

Сейчас движение на мосту восстановлено, но правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что мост Метро перекрыли люди, которые требуют, чтобы им достроили квартиры.