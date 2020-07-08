Стрельба в Запорожье: ранены трое человек
Желая отомстить обидчикам отца сын прострелил ноги двоим нападавшим, а третьему попал в грудную клетку
Об этом сообщили в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пишет RegioNews.
По словам очевидцев, в дачном кооперативе в Шевченковском районе двое мужчин побили пенсионера. Сын пострадавшего наказал обидчиков с помощью карабина. В результате стрельбы пострадал 32-летний мужчина и двое 24 летних парней.
Известно, что старший мужчина получил ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов, правой голени, множественные ссадины нижних конечностей. Младшим мужчинам прострелили ноги.
Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.
Официальный комментарий полиции ожидается.
Напомним, сегодня утром стало известно о стрельбе под Ужгородом, там ранены двое человек.