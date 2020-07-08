Стрельба в Запорожье: ранены трое человек

Инцидент произошел близ села Наталовка Запорожского района

Инцидент произошел близ села Наталовка Запорожского района

Фото: “Запоріжжя NOW”

Желая отомстить обидчикам отца сын прострелил ноги двоим нападавшим, а третьему попал в грудную клетку

Об этом сообщили в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пишет RegioNews.

По словам очевидцев, в дачном кооперативе в Шевченковском районе двое мужчин побили пенсионера. Сын пострадавшего наказал обидчиков с помощью карабина. В результате стрельбы пострадал 32-летний мужчина и двое 24 летних парней.

Известно, что старший мужчина получил ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов, правой голени, множественные ссадины нижних конечностей. Младшим мужчинам прострелили ноги.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Официальный комментарий полиции ожидается.

Напомним, сегодня утром стало известно о стрельбе под Ужгородом, там ранены двое человек.