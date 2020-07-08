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08 июля 2020, 13:11 5

Стрельба в Запорожье: ранены трое человек

08 июля 2020, 13:11 5
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Инцидент произошел близ села Наталовка Запорожского района
Инцидент произошел близ села Наталовка Запорожского района
Фото: “Запоріжжя NOW”
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Желая отомстить обидчикам отца сын прострелил ноги двоим нападавшим, а третьему попал в грудную клетку

Об этом сообщили в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пишет RegioNews.

По словам очевидцев, в дачном кооперативе в Шевченковском районе двое мужчин побили пенсионера. Сын пострадавшего наказал обидчиков с помощью карабина. В результате стрельбы пострадал 32-летний мужчина и двое 24 летних парней.

Известно, что старший мужчина получил ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов, правой голени, множественные ссадины нижних конечностей. Младшим мужчинам прострелили ноги.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Официальный комментарий полиции ожидается.

Напомним, сегодня утром стало известно о стрельбе под Ужгородом, там ранены двое человек.

стрельба оружие полиция больницы ранение Запорожье
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