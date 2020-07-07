Пожар на Луганщине: к тушению привлекли армию и Нацгвардию

Число жертв пожара возросло до шести

Число жертв пожара возросло до шести

Фото: Офис президента

К преодолению масштабного пожара в Луганской области привлечены подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и дополнительные силы ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что к местам возгорания направлены дополнительные силы спасателей из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.

Кроме того, на Луганщину отправили два пожарных самолета из Краматорска, задействовано более тысячи работников ГСЧС, полицейских и нацгвардийцев.

По данным департамента коммуникации МВД, спасатели оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей из близлежащих сел, проводят наземный мониторинг.

Кроме того, пожарные занимаются ликвидацией пожара вблизи с. Капитаново Новоайдарского района, площадь которого составляет около 40 га.

По информации пресс-центра ГСЧС, количество погибших в результате пожаров на Луганщине возросло до шести человек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям лично выехать на место происшествия.

Как сообщил в Facebook уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский, в результате пожара в Новоайдарском районе в больницу отправили 21 местного жителя, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Новоайдарскую больницу был отправлен 21 местный житель: 15 детей, 6 взрослых, один взрослый находится в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем)", - написал он.

В то же время председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог.

Напомним, в Луганской области вспыхнул крупный лесной пожар: повреждены 60 гектаров. Позже пожар достиг населенных пунктов, жителей эвакуируют.